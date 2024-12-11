Мільйони на договірних матчах: кіберполіція викрила злочинне угруповування

В Україні припинили діяльність злочинних угруповань, які здійснювали підкуп гравців у кіберспорті, настільному тенісі та футболі.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Фігуранти організовували договірні матчі з кіберфутболу, кібербаскетболу, настільного тенісу, футболу, баскетболу задля подальшого отримання неправомірної вигоди через букмекерські контори.

Знаючи майбутній результат гри, зловмисники особисто або через довірених осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії, Європи, Австралії та Америки. За попередніми підрахунками, прибутки від такої діяльності могли становити мільйони гривень.

Для розширення свого впливу серед кіберспортсменів, залучення більшої кількості онлайн-вболівальників та грошових ставок організатори заручалися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті.

Наразі підозру оголошено одному з організаторів "договірних матчів".

Кримінальне провадження розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Максимальне покарання за вказаними статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.