Операція "перезавантаження Олександра". 7 клубів Зінченку для другого дихання в кар'єрі

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко стрімко втрачає позиції в своєму клубі. З початку сезону у складі Арсеналу Зінченко зіграв лише 2 матчі та 79 хвилин, а сильна гра конкурента змушує Мікеля Артету потрохи зміщувати акценти, й розглядати ексфутболіста Манчестер Сіті у якості хіба що найближчого резервіста.

Чемпіон не виключає розвитку подій, згідно з яким Зінченко опиниться в іншому клубі вже за підсумками найближчого трансферного вікна. Саме час заглянути у майбутнє, й підшукати українцю потенційних роботодавців, яким він може бути корисний.

Тоттенгем

Для футболіста, який звик до життя в Лондоні, можливий варіант із збереженням "прописки" в столиці Британії не може не бути пріоритетним. Враховуючи рівень, можливості клубів та нинішні реалії, чи не єдино можливим клубом, який міг би підійти Зінченку, є команда, яка грає на стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

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Звісно, колишній клуб Сергія Реброва давно зажив "слави" колективу, з яким неможливо виграти титули, однак варто нагадати, що і з Арсеналом Олександр має у своїй колекції хіба що Суперкубок Англії, та й то – опосередковано, адже в тому матчі участі не брав. Футболіст, який у змозі закрити одразу дві позиції, та відомий своїм універсалізмом, цьому Тоттенгему точно не завадить.

Евертон

Клуб Віталія Миколенка отримав нових власників, а це означає, що взимку на ліверпульців може очікувати цікавий і насичений трансферами період. Враховуючи нинішній стан кадрів у таборі "ірисок", нових вливань потребує ледь не кожна лінія. Варто нагадати, що Евертон має дійсно величезний потенціал. Всередині Ліверпуля команда є популярнішою за однойменного конкурента, а клубна історія вказує на те, що титули для "ірисок" є реалістичним бажанням, а не нав’язливою ідеєю.

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Ні, конкурента Миколенку ми в Зінченку не бачимо. Об'єктивно як захисник Віталій за Олександра сильніший. А от у центрі поля роботи й "вакансій" у цьому Евертоні – хоч греблю гати. І якщо до січня справи Зінченка в Арсеналі не стануть відчутно кращими, Евертон як можливий варіант продовження кар'єри для гравця, який не зміг заявити про себе в повен голос у вже другому провідному клубі ліги, фантастичним варіантом аж ніяк не виглядає.

Астон Вілла

Третя опція в АПЛ для Олександра – амбітна Вілла Унаї Емері. За підсумками попереднього сезону "леви" кваліфікувалися у Лігу чемпіонів. Обійти в нинішній АПЛ таких опонентів, як Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Ньюкасл та Челсі, вартує дорого. Грамотна робота на ринку вкупі з досвідом і талантом майстерного наставника – рецепт успіху клубу з Бірмінгема.

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Втім, вважати склад "вілланів" таким, у якому відсутні пробіли, аж ніяк не варто. "Леви" придбали якісного опорного хавбека Амаду Онана, однак центральних півзахисників, здатних додати грі команди балансу, й діяти однаково успішно на оборону та атаку, Вілла на сьогодні не має. Джон Макгінн, Юрі Тілеманс, Росс Барклі – всі ці хлопці Зінченку за навичками та вміннями поступаються. А от на лівому фланзі оборони скласти конкуренцію ще одному новачку Яну Матсену – завдання із зірочкою.

Марсель

Роберто Де Дзербі зумів відродити не тільки віру футболістів Олімпіка в себе, а й символізує початок дійсно нової ери для провансальців. Найбільш принциповий опонент ПСЖ має значно менший, у порівнянні зі столичним клубом, ресурс, однак націлений брати своє не кількісним, а якісним підходом. І нових класних, досвідчених футболістів цей Марсель усе ще потребує. А головне – має для таких придбань відповідну волю та можливості.

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Олімпік не випадково орендував П’єра-Еміля Хойб’єрга – таких опцій в центрі поля команді не вистачає. Однак і лівий фланг оборони виглядає позицією укомплектованою радше кількісно, а не якісно. Й навіть у сьогоднішньому, далекому від оптимального стану, Зінченко є футболістом відчутно сильнішим і за Квентена Мерле, і за Уліссеса Гарсію, і за Емрана Согло.

Інтер

Українські футболісти ще ніколи не грали у складі "синьо-чорного" міланського клубу. Нещодавно з'явилися чутки про можливий перехід Зінченка в стан "нерадзуррі". І такий сценарій нереалістичним за нинішніх обставин не виглядає

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Щоправда, у Інтері Сімоне Індзагі Зінченко як потенційний новачок міг би бути корисним тільки в центрі поля. На іншому плацдармі – звичній за іграми в АПЛ позиції лівого бека, серед футболістів міланців після придбання Карлоса Аугусто не тільки підвищена конкуренція з основним фулбеком Федеріко Дімарко, а й зовсім інші та непритаманні Зінченку завдання. Уявити собі, що Олександр "вивезе" роботу гравця, який тягне на собі увесь фланг без відчутної підтримки партнерів, важкувато. Інша справа – позиція вище центрбеків, де в цьому Інтері 3 опції.

Барселона

З часу невдалого перебування в таборі "блаугранас" Дмитра Чигринського українців у Барселоні не було. На перший погляд, каталонці виглядають укомплектованим колективом на кожній з позицій, де міг би бути корисним Зінченко. Однак нестабільність Алехандро Бальде, а також можливий продаж Френкі де Йонга, а головне – втрата "сенатора" Ілкая Гюндогана як футболіста, який додавав балансу на важливому плацдармі, такий перебіг подій якимось фантастичним аж ніяк не роблять.

Фото з соціальних мереж

Однак Флік та компанія можуть бажати одного, але змушені рахуватися з іншим. Барселона все ще перебуває в стані необхідності рахувати буквально кожну копійчину. Наразі ж позиція лівого захисника/центрального хавбека серед пріоритетних для роботи на ринку для "кулес" аж ніяк не є. Втім, це Барселона, а значить – хаос та невизначеність – головні союзники невідомості та можливих змін щодо придбань вже найближчого трансферного вікна.

Баварія

Найкращий, та й водночас чи не найбільш недосяжний варіант на дану мить. Під орудою Венсана Компані мюнхенці впевнено торують собі шлях до повернення на вершину Бундесліги. У міжсезоння мюнхенці витратилися на трансфери у розмірі 142 мільйонів євро – небувало велика цифра для ощадливих "червоних". Уже це вказує на те, що робити навіть відносно дорогі придбання взимку Баварія не буде.

Фото з соціальних мереж

З футбольної точки зору перспективи Зінченка у Мюнхені епохи Компані безпідставними не виглядають. Все ще може покинути команду Йозуа Кімміх, так самом туманним є майбутнє в клубі Альфонсо Девіса. А це – дві опції для Олександра на різних позиціях, які він міг би закрити. Раніше ЗМІ вже повідомляли про предметний інтерес наставника Баварії до українця. У випадку, якби такі чутки були втілені в реальність, Зінченко міг би отримати роботодавця, з яким його кар'єра дійсно отримала новий імпульс.