Операція "перезавантаження Олександра". 7 клубів Зінченку для другого дихання в кар'єрі
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко стрімко втрачає позиції в своєму клубі. З початку сезону у складі Арсеналу Зінченко зіграв лише 2 матчі та 79 хвилин, а сильна гра конкурента змушує Мікеля Артету потрохи зміщувати акценти, й розглядати ексфутболіста Манчестер Сіті у якості хіба що найближчого резервіста.
Чемпіон не виключає розвитку подій, згідно з яким Зінченко опиниться в іншому клубі вже за підсумками найближчого трансферного вікна. Саме час заглянути у майбутнє, й підшукати українцю потенційних роботодавців, яким він може бути корисний.
Тоттенгем
Для футболіста, який звик до життя в Лондоні, можливий варіант із збереженням "прописки" в столиці Британії не може не бути пріоритетним. Враховуючи рівень, можливості клубів та нинішні реалії, чи не єдино можливим клубом, який міг би підійти Зінченку, є команда, яка грає на стадіоні "Тоттенгем Хотспур".
Звісно, колишній клуб Сергія Реброва давно зажив "слави" колективу, з яким неможливо виграти титули, однак варто нагадати, що і з Арсеналом Олександр має у своїй колекції хіба що Суперкубок Англії, та й то – опосередковано, адже в тому матчі участі не брав. Футболіст, який у змозі закрити одразу дві позиції, та відомий своїм універсалізмом, цьому Тоттенгему точно не завадить.
Евертон
Клуб Віталія Миколенка отримав нових власників, а це означає, що взимку на ліверпульців може очікувати цікавий і насичений трансферами період. Враховуючи нинішній стан кадрів у таборі "ірисок", нових вливань потребує ледь не кожна лінія. Варто нагадати, що Евертон має дійсно величезний потенціал. Всередині Ліверпуля команда є популярнішою за однойменного конкурента, а клубна історія вказує на те, що титули для "ірисок" є реалістичним бажанням, а не нав’язливою ідеєю.
Ні, конкурента Миколенку ми в Зінченку не бачимо. Об'єктивно як захисник Віталій за Олександра сильніший. А от у центрі поля роботи й "вакансій" у цьому Евертоні – хоч греблю гати. І якщо до січня справи Зінченка в Арсеналі не стануть відчутно кращими, Евертон як можливий варіант продовження кар'єри для гравця, який не зміг заявити про себе в повен голос у вже другому провідному клубі ліги, фантастичним варіантом аж ніяк не виглядає.
Астон Вілла
Третя опція в АПЛ для Олександра – амбітна Вілла Унаї Емері. За підсумками попереднього сезону "леви" кваліфікувалися у Лігу чемпіонів. Обійти в нинішній АПЛ таких опонентів, як Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Ньюкасл та Челсі, вартує дорого. Грамотна робота на ринку вкупі з досвідом і талантом майстерного наставника – рецепт успіху клубу з Бірмінгема.
Втім, вважати склад "вілланів" таким, у якому відсутні пробіли, аж ніяк не варто. "Леви" придбали якісного опорного хавбека Амаду Онана, однак центральних півзахисників, здатних додати грі команди балансу, й діяти однаково успішно на оборону та атаку, Вілла на сьогодні не має. Джон Макгінн, Юрі Тілеманс, Росс Барклі – всі ці хлопці Зінченку за навичками та вміннями поступаються. А от на лівому фланзі оборони скласти конкуренцію ще одному новачку Яну Матсену – завдання із зірочкою.
Марсель
Роберто Де Дзербі зумів відродити не тільки віру футболістів Олімпіка в себе, а й символізує початок дійсно нової ери для провансальців. Найбільш принциповий опонент ПСЖ має значно менший, у порівнянні зі столичним клубом, ресурс, однак націлений брати своє не кількісним, а якісним підходом. І нових класних, досвідчених футболістів цей Марсель усе ще потребує. А головне – має для таких придбань відповідну волю та можливості.
Олімпік не випадково орендував П’єра-Еміля Хойб’єрга – таких опцій в центрі поля команді не вистачає. Однак і лівий фланг оборони виглядає позицією укомплектованою радше кількісно, а не якісно. Й навіть у сьогоднішньому, далекому від оптимального стану, Зінченко є футболістом відчутно сильнішим і за Квентена Мерле, і за Уліссеса Гарсію, і за Емрана Согло.
Інтер
Українські футболісти ще ніколи не грали у складі "синьо-чорного" міланського клубу. Нещодавно з'явилися чутки про можливий перехід Зінченка в стан "нерадзуррі". І такий сценарій нереалістичним за нинішніх обставин не виглядає
Щоправда, у Інтері Сімоне Індзагі Зінченко як потенційний новачок міг би бути корисним тільки в центрі поля. На іншому плацдармі – звичній за іграми в АПЛ позиції лівого бека, серед футболістів міланців після придбання Карлоса Аугусто не тільки підвищена конкуренція з основним фулбеком Федеріко Дімарко, а й зовсім інші та непритаманні Зінченку завдання. Уявити собі, що Олександр "вивезе" роботу гравця, який тягне на собі увесь фланг без відчутної підтримки партнерів, важкувато. Інша справа – позиція вище центрбеків, де в цьому Інтері 3 опції.
Барселона
З часу невдалого перебування в таборі "блаугранас" Дмитра Чигринського українців у Барселоні не було. На перший погляд, каталонці виглядають укомплектованим колективом на кожній з позицій, де міг би бути корисним Зінченко. Однак нестабільність Алехандро Бальде, а також можливий продаж Френкі де Йонга, а головне – втрата "сенатора" Ілкая Гюндогана як футболіста, який додавав балансу на важливому плацдармі, такий перебіг подій якимось фантастичним аж ніяк не роблять.
Однак Флік та компанія можуть бажати одного, але змушені рахуватися з іншим. Барселона все ще перебуває в стані необхідності рахувати буквально кожну копійчину. Наразі ж позиція лівого захисника/центрального хавбека серед пріоритетних для роботи на ринку для "кулес" аж ніяк не є. Втім, це Барселона, а значить – хаос та невизначеність – головні союзники невідомості та можливих змін щодо придбань вже найближчого трансферного вікна.
Баварія
Найкращий, та й водночас чи не найбільш недосяжний варіант на дану мить. Під орудою Венсана Компані мюнхенці впевнено торують собі шлях до повернення на вершину Бундесліги. У міжсезоння мюнхенці витратилися на трансфери у розмірі 142 мільйонів євро – небувало велика цифра для ощадливих "червоних". Уже це вказує на те, що робити навіть відносно дорогі придбання взимку Баварія не буде.
З футбольної точки зору перспективи Зінченка у Мюнхені епохи Компані безпідставними не виглядають. Все ще може покинути команду Йозуа Кімміх, так самом туманним є майбутнє в клубі Альфонсо Девіса. А це – дві опції для Олександра на різних позиціях, які він міг би закрити. Раніше ЗМІ вже повідомляли про предметний інтерес наставника Баварії до українця. У випадку, якби такі чутки були втілені в реальність, Зінченко міг би отримати роботодавця, з яким його кар'єра дійсно отримала новий імпульс.