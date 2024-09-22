Зінченку варто перейматися: конкурент за позицією українця в Арсеналі провів феномельний матч з Сіті
Сьогодні, 22 вересня, у межах матчу АПЛ Манчестер Сіті зустрічався з Арсеналом. Матч був доволі епічним та завершився внічию з рахунком 2:2, а одним із головних героїв гри став захисник лондонців Ріккардо Калафіорі.
Італійський захисник вперше вийшов в основному складі за "канонірів", отримавши одну з найвищих оцінок у матчі (7.8). 22-річний футболіст відзначився голом, зігравши 74 хвилини. Також у Ріккардо три відбори, чотири виграні боротьби за мʼяч, а також два обіграши суперників.
На фоні цього фанати лондонців просто оскаженіли у соцмережах. Вони у захваті від новачка, який проявив себе у настільки важкій грі. У коментарях в Твіттері (Х) Калафіорі прославляють як тільки можна.
Зазначимо, що італієць перейшов в Арсенал цього літа з Болоньї за 45 млн євро, підписавши угоду до літа 2029 року.
В свою чергу Олександр Зінченко, який є конкурентом за позицією Ріккардо, пропустив вже три гри Арсеналу через травму. За два зіграних матчі в АПЛ середня оцінка українця становить 6.6 балів. Контракт фулбека з "канонірами" спливає у липні 2026 року.