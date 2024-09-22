Зінченку варто перейматися: конкурент за позицією українця в Арсеналі провів феномельний матч з Сіті

Сьогодні, 22 вересня, у межах матчу АПЛ Манчестер Сіті зустрічався з Арсеналом. Матч був доволі епічним та завершився внічию з рахунком 2:2, а одним із головних героїв гри став захисник лондонців Ріккардо Калафіорі.

Італійський захисник вперше вийшов в основному складі за "канонірів", отримавши одну з найвищих оцінок у матчі (7.8). 22-річний футболіст відзначився голом, зігравши 74 хвилини. Також у Ріккардо три відбори, чотири виграні боротьби за мʼяч, а також два обіграши суперників.

На фоні цього фанати лондонців просто оскаженіли у соцмережах. Вони у захваті від новачка, який проявив себе у настільки важкій грі. У коментарях в Твіттері (Х) Калафіорі прославляють як тільки можна.

A hard-fought point in tough circumstances... ⚔️



Who gets your vote for POTM, Gooners? 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2024

First start, away to man City and you get the confidence to take that shot from outside the box....Calafiori is another Monster🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JlPsNx2Mtf — Lawyer (@UGLawyer) September 22, 2024

What a way to score your first goal. You beauty Calafiori — Lobo (@lobometaX) September 22, 2024

Agree, with Calafiori partnering Saliba in central defense in a couple of years time https://t.co/YKSc8g7OCR — Kwadwo (@Tonir2007) September 22, 2024

How good was Calafiori btw. Impressive display, amazing goal and aggressive in every challenge. — Arsenal Noise (@NoiseArsenal) September 22, 2024

Calafiori is different class btw. — JD (@AFCJD17) September 22, 2024

Зазначимо, що італієць перейшов в Арсенал цього літа з Болоньї за 45 млн євро, підписавши угоду до літа 2029 року.

В свою чергу Олександр Зінченко, який є конкурентом за позицією Ріккардо, пропустив вже три гри Арсеналу через травму. За два зіграних матчі в АПЛ середня оцінка українця становить 6.6 балів. Контракт фулбека з "канонірами" спливає у липні 2026 року.