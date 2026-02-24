Гол Шешко приніс Манчестер Юнайтед перемогу над Евертоном Миколенка в АПЛ

У понеділок, 23 лютого, відбувся матч 27 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон вдома поступився Манчестер Юнайтед.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1. Єдиний гол манкуніанці забили після стрімкої контратаки, словенський нападник Беньямін Шешко пробив у кут воріт Пікфорда.

Український захисник Віталій Миколенко вперше в сезоні провів гру на лаві запасних.

Чемпіонат Англії – АПЛ

27 тур, 23 лютого

Евертон – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 71 Шешко

У турнірній таблиці АПЛ "іриски" залишились на 9 місці, а "червоні дияволи" піднялись на четверте місце.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк випередив Олега Лужного у списку гвардійців АПЛ.