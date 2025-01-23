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Ворскла – Малішево: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 23 січня 2025, 15:05
Ворскла – Малішево: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Ворскла

У четвер, 23 січня, полтавська Ворскла в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти косовського Малішево Острава.

Контрольна гра, яка стане для "зелено-білих" третьою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану полтавською Ворсклою, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, в попередньому спарингу Ворскла з голом Кулача зіграла внічию з чеським Баніком.

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