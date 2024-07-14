Шахтар — Різеспор: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У неділю, 14 липня, донецький Шахтар в межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти турецького Різеспора.

Контрольна гра, яка стане для "гірників" четвертою у поточне міжсезонна, розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Шахтарем, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах підопічні Маріно Пушича поступилися сербському ТСЦ Бачка-Топола.