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Шахтар — Різеспор: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 14 липня, 17:50
Шахтар — Різеспор: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У неділю, 14 липня, донецький Шахтар в межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти турецького Різеспора.

Контрольна гра, яка стане для "гірників" четвертою у поточне міжсезонна, розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Шахтарем, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах підопічні Маріно Пушича поступилися сербському ТСЦ Бачка-Топола.

LIVE трансляція товариський матч Шахтар Донецьк Пряма трансляція

LIVE трансляція

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