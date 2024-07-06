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Шахтар — Хайдук: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 6 липня, 17:00
Шахтар — Хайдук: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У суботу, 6 липня, донецький Шахтар в межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти хорватського Хайдука.

Контрольна гра, яка стане для "гірників" другою у поточне міжсезонна, розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Шахтарем, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, в першому спарингу на зборах підопічні Маріно Пушича розгромили Сараєво з Боснії і Герцеговини з рахунком 4:1.

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