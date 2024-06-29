Шахтар розгромив Сараєво в першому контрольному матчі

Шахтар здобув розгромну перемогу над ФК Сараєво з Боснії і Герцеговини в межах першого контрольного поєдинку на літніх зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь "гірників". По одному разу відзначилися Сікан, Криськів, Траоре та Егіналду.

Контрольний матч

29 червня

Шахтар Донецьк — ФК Сараєво 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Сікан, 2:0 - 32 Криськів, 2:1 - 51 Олівейра, 3:1 - 67 Траоре (пен), 4:1 - 84 Егіналду

Літні збори Шахтаря у Словенії триватимуть до 28 липня.