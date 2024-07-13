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Кривбас — Сабах: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 13 липня, 19:30
Кривбас — Сабах: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У суботу, 13 липня, криворізький Кривбас у межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти азербайджанського Сабаха.

Контрольна гра підопічних Юрія Вернидуба з бронзовим призером чемпіонату Азербайджану розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Кривбасом, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, в попередньому спарингу Кривбас із голами Вакулка та Кожушка зіграв внічию зі швейцарським Янг Бойз.

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