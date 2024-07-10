Кривбас з голами Вакулко та Кожушко зіграв внічию з Янг Бойз

Кривбас на зборах у Словенії зіграв внічию з чемпіоном Швейцарії Янг Бойз.

Зустріч завершилась з рахунком 2:2. Криворіжці відкрили рахунок в поєдинку вже на 5-й хвилині, коли помилкою захисту суперників скористався Юрій Вакулко.

Янг Бойз змогли доволі швидко відновити рівновагу, а згодом і вийти вперед.

Кривбас зміг зрівняти рахунок на 72-й хвилині. Олег Кожушко після пасу Єгора Твердохліба вийшов сам на сам з воротарем та технічно пробив у дальній кут.

Товариський матч

10 липня

Янг Бойз (Берн, Швейцарія) - Кривбас (Кривий Ріг, Україна) 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 5 Вакулко, 1:1 - 8 Лаупер, 2:1 - 25 Аджам, 2:2 - 72 Кожушко

Кривбас: Володимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Рафаель Бандейра (Андрій Понєдєльнік, 46), Бакарі Конате (Олександр Драмбаєв, 46), Ігор Снурніцин (Дмитро Семенов, 58), Іван Дібанго - Джихад Бізімана (Клім Приходько, 65), Денис Кузик (Даніель Соса, 46), Максим Луньов (Єгор Твердохліб, 46; Хрвоє Іліч, 78), Юрій Вакулко (новачок, 65), Дмитро Хомченовський (к) (Жан По, 46) - Прінс Аду (Олег Кожушко, 58).

Нагадаємо, минулого тижня дорогою на збори Кривбас запізнився на рейс із Кишинева до Стамбула через хибне мінування аеропорту.