Кривбас – Олімпія Любляна: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У п'ятницю, 24 січня, криворізький Кривбас в межах навчально-тренувального збору в Іспанії проведе товариський матч проти Олімпії Любляни.

Контрольна гра, яка стане для "червоно-чорних" першою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Кривбасом, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, напередодні Кривбас оголосив про припинення співпраці з двома легіонерами. Ще один гравець Кривбаса у зимове міжсезоння посилив Карпати.