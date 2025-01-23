Кривбас вказав на двері двом нігерійським легіонерам

Кривбас оголосив про припинення співпраці з двома легіонерами.

Як інформує пресслужба криворізького клубу, команду залишили Узома Чінджоке та Чінеду Ічока.

Криворіжці вирішили не активувати опцію викупу нігерійців, які приєдналися до клубу у вересні 2024 року та грали за команду U-19.

Узома у поточному сезоні зіграв 122 хвилини у 5 матчах юнацького чемпіонату України, не відзначившись результативними діями. Чінеду був у заявці у 3 іграх, але на поле не виходив.

Раніше український захисник Тимур Стецьков, який напередодні покинув Кривбас, підписав контракт із Карпатами.