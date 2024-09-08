Карпати — Верес: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У неділю, 8 вересня, львівські Карпати та рівненський Верес товариським матчем закриють паузу у чемпіонаті УПЛ, викликану поєдинками збірної України в Лізі націй УЄФА,

Контрольна гра відбудеться на тренувальній базі львів'ян у Бартатові та розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Карпатами, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, нещодавно Карпати посилили склад бразильським атакувальним півзахисником.