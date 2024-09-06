Карпати посилили склад бразильським атакувальним півзахисником

Львівські Карпати оголосили про підписання бразильського атакуючого хавбека Бруніньйо.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Футболіст буде грати за "левів" на правах оренди. Гравець належить Атлетико Мінейро. У сезоні-2024/25 гравець зіграв 13 матчів за Сеару, у яких відзначився 1 результативною передачею.

Варто зазначити, що для 24-річного Бруніньйо це буде перший досвід гри за європейську команду.

У стартових 5 матчах УПЛ сезону-2024/25 львів'яни за 5 турів набрали 5 очок, що дозволяє посідати 11 місце у турнірній таблиці.