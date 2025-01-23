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Динамо – Ллапі: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 23 січня 2025, 14:10
Динамо – Ллапі: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Динамо Київ

У четвер, 23 січня, київське Динамо в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти косовського Ллапі.

Контрольна гра, яка стане для "біло-синіх" шостою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану київським Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, цього тижня Динамо завдяки дублю Андрія Ярмоленка набрало перше очко в Лізі Європи.

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