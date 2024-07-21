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Збірна України U-19 — збірна Італії U-19: онлайн відеотрансляція матчу юнацького Євро-2024

Денис Шаховець — 21 липня, 20:57
Збірна України U-19 — збірна Італії U-19: онлайн відеотрансляція матчу юнацького Євро-2024

У неділю, 21 липня, відбудеться матч третього туру групового раунду юнацького (U-19) чемпіонату Європи 2024 між збірними України та Італії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Інвер Парк" у північноірландському місті Ларн. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію у прямому етері на Чемпіоні. Також наш сайт проводить текстову трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що "синьо-жовтим" для виходу в півфінал потрібна перемога. У випадку нічиєї все залежатиме від паралельного матчу між Норвегією та Північною Ірландією.

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