Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У вівторок, 8 червня, жіноча збірна України з футболу проведе матч 4-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди Чехії.

Поєдинок відбудеться на "Міському стадіоні" у чеському місті Усті-над-Лабем. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, минулого тижня жіноча збірна Україна здобула мінімальну перемогу Чехією (1:0). Після трьох турів Ліги націй команда Володимира Пятенка має максимальні 9 очок.

Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).