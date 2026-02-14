Динамо – Зімбру: онлайн-трансляція матчу

У суботу, 14 лютого, київське Динамо проведе сьомий контрольний матч на зимових навчально-тренувальних зборах.

Команда Ігоря Костюка зустрінеться з представником молдовської Суперліги Зімбру Кишинів. Гра розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Зімбру

Зазначимо, що Динамо на зборах має поки у своєму активі чотири перемоги. Також "біло-сині" по одному разу зіграли внічию та поступилися.

Наступний контрольний матч кияни проведуть цього ж дня. О 16:00 вони зіграють проти латвійської РФШ.

Нагадаємо, що напередодні у динамівській фанатській родині сталася трагічна подія. На фронті загинув представник колективу HTF Олександр "Самбо" Красіков.