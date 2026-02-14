Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – Зімбру: онлайн-трансляція матчу

Денис Іваненко — 14 лютого 2026, 10:27
Динамо – Зімбру: онлайн-трансляція матчу
ФК Динамо Київ

У суботу, 14 лютого, київське Динамо проведе сьомий контрольний матч на зимових навчально-тренувальних зборах.

Команда Ігоря Костюка зустрінеться з представником молдовської Суперліги Зімбру Кишинів. Гра розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Зімбру

Зазначимо, що Динамо на зборах має поки у своєму активі чотири перемоги. Також "біло-сині" по одному разу зіграли внічию та поступилися.

Наступний контрольний матч кияни проведуть цього ж дня. О 16:00 вони зіграють проти латвійської РФШ.

Нагадаємо, що напередодні у динамівській фанатській родині сталася трагічна подія. На фронті загинув представник колективу HTF Олександр "Самбо" Красіков.

Читайте також :
Маріонетка Путіна: Сабо – про суперника України у Лізі націй
Динамо Київ

Динамо Київ

На війні загинув відданий фанат Динамо
Динамо повертає трансляції: Суркіс відреагував на критику вболівальників
Дівчина лідера Динамо вразила відео з Мальдів: ефектний образ у купальнику
Основний голкіпер Динамо відновився від травми
Зоря обіграла Гагру, перемоги Динамо над Кудрівкою та Іберією: результати спарингів клубів УПЛ

Останні новини