На війні загинув відданий фанат Динамо

На війні проти Росії загинув фанат київського Динамо та представник колективу HTF Олександр "Самбо" Красіков.

Про це повідомили на сторінці у Facebook WBC Ультрас Динамо.

"За роки активного біло-синього фанатизму Олександр брав участь у багатьох визначних довколафутбольних подіях нашого руху і був невід'ємною його частиною. В своєму активі мав золотий сезон за ВКДК", – йдеться у повідомленні.

Олександр Красіков воював у складі 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр". Захисник України загинув під час виконання бойового завдання.

"Це неабияка втрата для нашого руху, ми завжди будемо пам'ятати тебе, брате!", – йдеться у зверненні WBC Ультрас Динамо.

Раніше повідомлялося про загибель на війні чемпіона України з греко-римської боротьби Сергія Шумілова. Він був кандидатом у майстри спорту та призером всеукраїнських та міжнародних змагань.