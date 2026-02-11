Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На війні загинув відданий фанат Динамо

Сергій Шаховець — 11 лютого 2026, 16:07
На війні загинув відданий фанат Динамо
Олександр Красіков
WBC Ультрас Динамо

На війні проти Росії загинув фанат київського Динамо та представник колективу HTF Олександр "Самбо" Красіков.

Про це повідомили на сторінці у Facebook WBC Ультрас Динамо.

"За роки активного біло-синього фанатизму Олександр брав участь у багатьох визначних довколафутбольних подіях нашого руху і був невід'ємною його частиною. В своєму активі мав золотий сезон за ВКДК", – йдеться у повідомленні.

Олександр Красіков воював у складі 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр". Захисник України загинув під час виконання бойового завдання.

"Це неабияка втрата для нашого руху, ми завжди будемо пам'ятати тебе, брате!", – йдеться у зверненні WBC Ультрас Динамо.

Раніше повідомлялося про загибель на війні чемпіона України з греко-римської боротьби Сергія Шумілова. Він був кандидатом у майстри спорту та призером всеукраїнських та міжнародних змагань.

війна Динамо Київ смерть

Динамо Київ

Динамо повертає трансляції: Суркіс відреагував на критику вболівальників
Дівчина лідера Динамо вразила відео з Мальдів: ефектний образ у купальнику
Основний голкіпер Динамо відновився від травми
Зоря обіграла Гагру, перемоги Динамо над Кудрівкою та Іберією: результати спарингів клубів УПЛ
Король України: Динамо оголосило про повернення зіркового футболіста

Останні новини