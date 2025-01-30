Хавбек Бешикташа став одноклубником Малиновського
Жан Онана
ФК Дженоа
Півзахисник Бешикташа Жан Онана став гравцем Дженоа, за яку грає Руслан Малиновський.
Про це повідомляє пресслужба "грифонів".
Орендну угоду підписано до кінця сезону-2024/25, а Дженоа матиме можливість викупу Онана.
Протягом поточної кампанії камерунець взяв участь у шести матчах за турецький колектив, не відзначившись результативними діями.
Портал Transfermarkt оцінює Жана у 3 мільйони євро.
Раніше повідомлялось, що Дженоа хоче позбутись свого зіркового нападника, який не зміг закріпитись у клубі.
Окрім того, сам Малиновський повернувся до роботи з м'ячем після страшної травми.