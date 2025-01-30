Хавбек Бешикташа став одноклубником Малиновського

Півзахисник Бешикташа Жан Онана став гравцем Дженоа, за яку грає Руслан Малиновський.

Про це повідомляє пресслужба "грифонів".

Орендну угоду підписано до кінця сезону-2024/25, а Дженоа матиме можливість викупу Онана.

📝 Jean Onana Jr è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Yaoundé il 08/01/2000 arriva dal Besiktas a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto in patria nella Nkufo Academy, in carriera ha vestito anche le maglie di Leixões, Lille, Mouscron,… pic.twitter.com/bmRqqK5oh3 — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 30, 2025

Протягом поточної кампанії камерунець взяв участь у шести матчах за турецький колектив, не відзначившись результативними діями.

Портал Transfermarkt оцінює Жана у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що Дженоа хоче позбутись свого зіркового нападника, який не зміг закріпитись у клубі.

Окрім того, сам Малиновський повернувся до роботи з м'ячем після страшної травми.