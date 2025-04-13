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Тренера Ньюкасла госпіталізовано – він пропустить матч з Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 10:26
Тренера Ньюкасла госпіталізовано – він пропустить матч з Манчестер Юнайтед
Едді Гау
Getty images

Тренера Ньюкасла Едді Гау госпіталізовано напередодні матчу 32 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомила пресслужба "сорок".

Фахівець захворів, через що клуб вирішив не ризикувати здоров'ям Гау та порадив госпіталізацію. Наразі стан тренера задовільний, а він продовжує перебувати під наглядом лікарів.

Востаннє Гау пропускав матч Ньюкасла у 2021 році через позитивний тест на коронавірус.

Матч між МЮ та "чорно-білими" відбудеться сьогодні, 13 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес Ньюкасла до захисника збірної України.

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