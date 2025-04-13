Тренера Ньюкасла госпіталізовано – він пропустить матч з Манчестер Юнайтед

Тренера Ньюкасла Едді Гау госпіталізовано напередодні матчу 32 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомила пресслужба "сорок".

Фахівець захворів, через що клуб вирішив не ризикувати здоров'ям Гау та порадив госпіталізацію. Наразі стан тренера задовільний, а він продовжує перебувати під наглядом лікарів.

Eddie Howe will miss tomorrow’s game against Manchester United due to illness.



The Magpies’ head coach was admitted to hospital late on Friday evening having felt unwell for a number of days.



Everyone at Newcastle United extends their best wishes to Eddie for a speedy recovery,… pic.twitter.com/NJjAzqkkAg — Newcastle United (@NUFC) April 12, 2025

Востаннє Гау пропускав матч Ньюкасла у 2021 році через позитивний тест на коронавірус.

Матч між МЮ та "чорно-білими" відбудеться сьогодні, 13 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес Ньюкасла до захисника збірної України.