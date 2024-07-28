Яремчук у кроці від переходу в клуб-переможець єврокубка
Український нападник Роман Яремчук близький до переходу в Олімпіакос.
Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.
За його інформацією, нинішній клуб Яремчука, Брюгге, досяг домовленості з Олімпіакосом. Вже завтра, 29 липня, Роман пройде медогляд, після чого підпише контракт на 4 роки.
Минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи з Севільєю.
Нагадаємо, що попередній сезон Яремчук провів у Валенсії. Оскільки Брюгге не розраховував на 28-річного українця, протягом усього літа з’являлися трансферні чутки. Найбільший інтерес виявляв турецький Трабзонспор, але сам Роман не захотів переходити в цей клуб.