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Яремчук у кроці від переходу в клуб-переможець єврокубка

Ігор Чернявський — 28 липня, 21:50
Яремчук у кроці від переходу в клуб-переможець єврокубка

Український нападник Роман Яремчук близький до переходу в Олімпіакос.

Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.

За його інформацією, нинішній клуб Яремчука, Брюгге, досяг домовленості з Олімпіакосом. Вже завтра, 29 липня, Роман пройде медогляд, після чого підпише контракт на 4 роки.

Минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи з Севільєю.

Нагадаємо, що попередній сезон Яремчук провів у Валенсії. Оскільки Брюгге не розраховував на 28-річного українця, протягом усього літа з’являлися трансферні чутки. Найбільший інтерес виявляв турецький Трабзонспор, але сам Роман не захотів переходити в цей клуб.

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Роман Яремчук

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