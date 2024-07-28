Яремчук у кроці від переходу в клуб-переможець єврокубка

Український нападник Роман Яремчук близький до переходу в Олімпіакос.

Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.

За його інформацією, нинішній клуб Яремчука, Брюгге, досяг домовленості з Олімпіакосом. Вже завтра, 29 липня, Роман пройде медогляд, після чого підпише контракт на 4 роки.

🚨 EXCL. Agreement found between #Clubbrugge & #Olympiakos !

✍🏼 4 years contract.

🏥 Medical tests to take place tomorrow.

🇺🇦 Trabzonspor did the push until the end but Yaremchuk prefered the title champion project of Olympiacos who won #UECL last year. #mercato #JPL pic.twitter.com/ZbQlUguwDw — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2024

Минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи з Севільєю.

Нагадаємо, що попередній сезон Яремчук провів у Валенсії. Оскільки Брюгге не розраховував на 28-річного українця, протягом усього літа з’являлися трансферні чутки. Найбільший інтерес виявляв турецький Трабзонспор, але сам Роман не захотів переходити в цей клуб.