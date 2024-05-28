Олімпіакос — Фіорентина: анонс і прогноз фіналу Ліги конференцій

Грецький Олімпіакос зіграє з італійською Фіорентиною у фіналі Ліги конференцій. Матч відбудеться на стадіоні "ОПАП Арена" в Афінах, Греція. Початок — о 22:00 за київським часом, 29 травня.

Олімпіакос

Пірейці несподівано не зуміли виграти першість Греції вже вдруге поспіль. Цього разу "легенда" прийшла до фінішу третьою, пропустивши вперед і ПАОК, і АЕК. Втім, до матчу з флорентійцями "червоно-білі" підходять із непоганими показниками. На дистанції в 12 останніх матчів Олімпіакос поступився лише тому ж ПАОК, здобувши 9 перемог.

Грецький клуб дебютує у фіналах європейських клубних турнірів, проте наставник команди Хосе Луїс Менділібар досвід гучних перемог якраз має. Це саме з ним на чолі у попередньому сезоні іспанська Севілья виграла Лігу Європи.

Фіорентина

Колектив Вінченцо Італьяно не має поразок протягом уже 4 матчів. Однак бути задоволеними собою "фіалки" радше не можуть, адже основне завдання — поборотися за топ-4 у Серії А — команда провалила. Флорентійці вже не піднімуться вище й не опустяться нижче 8-ї позиції.

Фіорентина зіграє у фіналі Ліги конференцій вдруге поспіль. Минулорічний поєдинок викликає в футболістів та працівників рідного клубу Габріеля Батістути спогади глибокого розчарування. Справа в тому, що матч не просто завершився поразкою від англійського Вест Гема (1:2). Переможним голом "молотки" відзначилися на 90-й хвилині.

Турнірний шлях

Єврокубковий заплив Олімпіакоса розпочався у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У плей-офф Ліги конференцій команда Менділібара двічі обіграла угорський Ференцварош (1:0, 1:0), відзначилася вражаючим камбеком у сутичці з ізраїльським Маккабі з Тель-Авіва, (1:4, 4:1, додатковий час — 2:0), у серії післяматчевих пенальті здолала турецький Фенербахче (3:2, 0:1, по пенальті — 3:2), а у півфіналі несподівано завдала поразки англійській Астон Віллі (4:2, 2:0).

Фіорентина зарекомендувала себе командою, якій класно вдаються кінцівки матчів. Так, у грі з ізраїльським Маккабі з Хайфи в 1/8 "фіалки" вирішили долю протистояння в компенсований час (4:3, 1:1), у чвертьфіналі були сильніші за чеську Вікторію в овертаймі (0:0, 0:0, додатковий час — 2:0), а у півфіналі з бельгійським Брюгге забили за 5 хвилин до завершення основного часу гри (3:2, 1:1).

Історія зустрічей

Раніше шляхи команд не перетиналися. Зустріч у Афінах буде першою в історії клубів.

Пряма мова

Хосе Луїс Менділібар (головний тренер Олімпіакоса): "Ми повинні зберігати спокій і ставитись до фіналу як до будь-якої іншої гри. Тиждень, що передує матчу, буде звичайним. Я дуже не люблю щось змінювати тільки тому, що чекає велика гра. Ми дійшли до цього моменту без такого ставлення, то навіщо щось змінювати? Олімпіакос має велике бажання перемогти, і якщо молодь може взяти трофей, то чому ми не можемо? Ми були аутсайдерами у матчах із Ференцварошем, Фенербахче і, особливо, Астон Віллою, але щоразу проходили далі.

Що для Олімпіакоса означатиме перший єврокубковий титул? Це було б приголомшливо. Ми б увійшли до історії Олімпіакосу та грецького футболу. Подивимося. Знаємо, що буде дуже важко. Нам протистоїть суперник із Італії, який постійно змагається на високому рівні. Втім, у фіналах ніколи не знаєш, хто візьме у підсумку гору."

Вінченцо Італьяно (головний тренер Фіорентини): "Це привід для гордості. Ми всі дуже раді. Ми зіграли у єврокубках другий рік поспіль, і обидва рази дійшли до фіналу. Це велика радість. Те, що трапилося — результат наполегливої роботи протягом трьох років.

Нам протистоятиме непростий суперник. Якщо ви зуміли виграти обидва півфінали з Астон Віллою, то ви в повному порядку. До того ж, для Олімпіакоса це буде домашня гра. Так, це не його рідний стадіон, проте він все одно гратиме у своєму місті. Вважаю, це додасть нам складнощів."

Орієнтовні склади

Олімпіакос: Тзолакіс – Кіні, Карму, Рецос, Родіней – Ессе, Іборра, Хікіньо – Поденсе, Фортуніс, Ель-Каабі.

Фіорентина: Терраччано – Бірагі, Міленкович, Куарта, Додо – Мело, Бельтран, Мандрагора – Гонсалес, Белотті, Куаме.

Цифри й факти

Матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з португальцем Артуром Соарешем Діашем. У сезоні-2023/24 на його рахунку 5 відпрацьованих матчів на міжнародному рівні;

Олімпіакос представляє передмістя Афін Піреї. Фінал пройде саме в Афінах, тож номінальні господарі матимуть змогу "заряджатися" дійсно потужною підтримкою вболівальників. На території Греції Олімпіакос переміг у 7 із попередніх 9 матчів у єврокубках (за 2 поразок);

Олімпіакос брав гору над суперниками у основний час у 6 із попередніх 8 матчів у Лізі конференцій (2 поразки);

Щонайменше 2 м'ячі команди забивали в основний час у 13 із попередніх 17 зустрічей Олімпіакоса в єврокубках;

Олімпіакос забивав у основний час у 7 із останніх 8 поєдинків у Лізі конференцій;

Безпрограшна серія Фіорентини в ЛК налічує вже 13 матчів (в основний час — 6 вікторій та 7 мирових);

У 6 із останніх 8 матчів Фіорентини в ЛК в основний час забивали обидві команди;

У 5 із попередніх 7 матчів Фіорентини у ЛК в основний час команди забивали не більше 2 м'ячів;

Олімпіакос забивав у основний час у 7 із попередніх 8 матчів у ЛК;

Фіорентина пропускала в основний час у 6 із попередніх 8 ігор у Лізі конференцій;

Футболісти Фіорентини подавали з корнерів у основний час щонайменше 5 разів у 10 з попередніх 11 матчів у ЛК.

Де дивитися

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Прогноз букмекерів

Перемога Олімпіакоса - 3,25;

Нічия - 3,35;

Перемога Фіорентини - 2,52.

Прогноз Чемпіона

Перемога Олімпіакоса — 1:0.