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Яремчук влітку може покинути Олімпіакос

Олексій Мурзак — 27 березня 2025, 13:56
Яремчук влітку може покинути Олімпіакос
Роман Яремчук
Getty Images

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук може залишити клуб.

Про це повідомляє Sport24.gr.

За інформацією джерела, серед центральних форвардів головним вибором залишаються Аюб Ель Каабі та 17-річний Хараламбос Костулас, тоді як майбутнє українця у грецькому клубі залишається під питанням.

Контракт Яремчука з командою розрахований до 30 червня 2028 року, а його зарплата становить 1,5 млн євро, не враховуючи бонуси, що може змусити Олімпіакос розглянути альтернативні варіанти.

Втім, зазначається, що ситуація може змінитися, якщо клуб отримає вигідну пропозицію щодо трансферу Костуласа.

Напередодні Яремчук оформив дубль у ворота Буде-Глімт в межах 1/8 фіналу Ліги Європи, принісши команді перемогу (2:1). Втім, за підсумками двох матчів Олімпіакос у чвертьфінал не пройшов.

У поточному сезоні Роман зіграв 26 матчів за грецький клуб у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На його рахунку 7 голів.

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