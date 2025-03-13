Дубль Яремчука в огляді матчу Олімпіакос – Буде-Глімт

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25 українець Роман Яремчук оформив дубль у ворота норвезького Буде-Глімт.

Його клуб здобув перемогу 2:1, але вилетів через поразку 0:3 в першій грі.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга Європи-2024/25

1/8 фіналу, 13 березня

Олімпіакос – Буде-Глімт 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Хьог (36), 1:1 – Яремчук (53), 2:1 – Яремчук (65)

Статистичний портал SofaScore оцінив гру нападника збірної України у 8,3 бали. Це друга найкраща оцінка серед усіх гравців протистояння.

Зазначимо, тепер на рахунку Романа 7 голів у 26 матчах за грецький клуб у всіх турнірах.