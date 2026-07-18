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Карпати планують підписати щонайменше трьох гравців лінії атаки

Олексій Мурзак — 18 липня 2026, 22:38
Карпати планують підписати щонайменше трьох гравців лінії атаки
ФК Карпати

Карпати планують посилити свій склад ще щонайменше трьома новими виконавцями.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, йдеться про підписання гравців лінії атаки. 

"Карпати планують залучити цього міжсезоння ще мінімум трьох нових гравців. І це будуть гравці лінії атаки, нападник та вінгер", – зазначив журналіст Михайло Співаковський. 

Напередодні повідомлялося, що Карпати підсилять склад плеймейкером Лієпаї Фелліпе Вієйрою.

Раніше "леви" також оголосили про підписання іспанського хавбека, який виступав за Барселону.

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