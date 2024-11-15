Сич прокоментував дебютний виклик до збірної України

Фланговий захисник львівського Руха Олексій Сич розповів, як дізнався про дебютний виклик до лав збірної України. За його словами в цей час він проводив вільний час із дружиною.

Про це Олексій сказав у коментарі для пресслужби УАФ.

"Лежав в ліжку з дружиною, дивилися серіал, мене набрав наш генеральний директор Ігор Михайлович Дедишин. Каже: "Я тебе вітаю". Я питаю: "З чим?" Він каже: "Тебе в збірну викликали". Я був дуже здивований і радісний. Тому це для мене був як новий етап. Чи відразу повірив? Не одразу, звичайно, але коли почав тренер дзвонити, інші вітати, тоді я вже зрозумів, що це реально", – сказав Сич.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.