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Сич прокоментував дебютний виклик до збірної України

Руслан Травкін — 15 листопада 2024, 11:34
Сич прокоментував дебютний виклик до збірної України
Олексій Сич
УАФ

Фланговий захисник львівського Руха Олексій Сич розповів, як дізнався про дебютний виклик до лав збірної України. За його словами в цей час він проводив вільний час із дружиною.

Про це Олексій сказав у коментарі для пресслужби УАФ.

"Лежав в ліжку з дружиною, дивилися серіал, мене набрав наш генеральний директор Ігор Михайлович Дедишин. Каже: "Я тебе вітаю". Я питаю: "З чим?" Він каже: "Тебе в збірну викликали". Я був дуже здивований і радісний. Тому це для мене був як новий етап.

Чи відразу повірив? Не одразу, звичайно, але коли почав тренер дзвонити, інші вітати, тоді я вже зрозумів, що це реально", – сказав Сич.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Олексій Сич

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