Ексвінгер Шахтаря став гравцем азербайджанського клубу

Колишній вінгер донецького Шахтаря Олексій Кащук став гравцем азербайджанського Карабаха.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Угода підписана терміном на 2 роки. Кащук перейшов до складу команди на правах вільного агента. Зазначимо, що 2-4 річний українець вже має досвід гри в Азербайджані — він виступав за Сабах із сезону 2021/22 по 2022/23. За цей час вінгер зіграв у 41 матчі, де забив 18 голів та оформив 12 асистів.

Зазначимо, що Tramsfermarkt оцінює гравця в 1.8 млн євро, що робить його найдорожчим вільним агентом серед українських футболістів.

Нагадаємо, Кащук покинув Шахтар на початку літа 2024 року. У минулому сезоні йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Однак після звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера "гірників", він більше не потрапляв у заявку команди.