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Ексвінгер Шахтаря став гравцем азербайджанського клубу

Андрій Яросименко — 3 вересня, 14:38
Ексвінгер Шахтаря став гравцем азербайджанського клубу
Олексій Кащук
ФК Сабах

Колишній вінгер донецького Шахтаря Олексій Кащук став гравцем азербайджанського Карабаха.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Угода підписана терміном на 2 роки. Кащук перейшов до складу команди на правах вільного агента. Зазначимо, що 2-4 річний українець вже має досвід гри в Азербайджані — він виступав за Сабах із сезону 2021/22 по 2022/23. За цей час вінгер зіграв у 41 матчі, де забив 18 голів та оформив 12 асистів.

Зазначимо, що Tramsfermarkt оцінює гравця в 1.8 млн євро, що робить його найдорожчим вільним агентом серед українських футболістів.

Нагадаємо, Кащук покинув Шахтар на початку літа 2024 року. У минулому сезоні йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Однак після звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера "гірників", він більше не потрапляв у заявку команди.

Взимку в ЗМІ активно ширилися про чутки про можливий трансфер Кащука в один із закордонних клубів, але Олексій не захотів переходити ні в хорватський Хайдук, ні в турецький Трабзонспор. Також ним цікавилася берлінська Герта.
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