Кащук підтвердив відхід з Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук у літнє трансферне вікно залишить донецький клуб на правах вільного агента.

Про це футболіст розповів у коментарі zbirna.com.

"Контракт закінчується через місяць. Продовжувати його я не буду і вже веду переговори з іншими клубами. Думаю, скоро все проясниться. Поки що не хочу говорити. Я хочу грати у Європі", – сказав Кащук.

Починав сезон Кащук у якості основного гравця. У перших шести турах Української Прем’єр-ліги йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Однак після звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера "гірників" більше не потрапляв у склад команди.

Напередодні повідомлялося про інтерес до вінгера зі сторони німецького клубу.

Водночас взимку в ЗМІ активно ширилися про чутки про можливий трансфер Кащука в один із закордонних клубів, але Олексій не захотів переходити ні в хорватський Хайдук, ні в турецький Трабзонспор. Також ним цікавилися Базель та ПАОК.