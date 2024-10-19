Початок матчу Олександрія – Ворскла було відкладено
УПЛ
Початок матчу 10 туру чемпіонату України між Олександрією та полтавською Ворсклою було відкладено через повітряну тривогу.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
"Зустріч, яка була запланована на 13:00 в Олександрії не розпочнеться вчасно через повітряну тривогу в Кіровоградській області, яка розпочалась ще о 06:14. В області зберігалась загроза застосування ударних БпЛА. Станом на зараз в області оголошено відбій повітряної тривоги", – йдеться у дописі.
Зазначимо, наразі "містяни" посідають 3 позицію у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 20 очок після 8 матчів. Полтавці розташувалися на 12 позиції з 9 очками.
Нагадаємо, напередодні 10 тур чемпіонату України відкрився матчем Колос – Шахтар, де "гірники" здобули мінімальну перемогу завдяки автоголу Іліра Краснічі.