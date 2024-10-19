Початок матчу Олександрія – Ворскла було відкладено

Початок матчу 10 туру чемпіонату України між Олександрією та полтавською Ворсклою було відкладено через повітряну тривогу.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"Зустріч, яка була запланована на 13:00 в Олександрії не розпочнеться вчасно через повітряну тривогу в Кіровоградській області, яка розпочалась ще о 06:14. В області зберігалась загроза застосування ударних БпЛА. Станом на зараз в області оголошено відбій повітряної тривоги", – йдеться у дописі.

Зазначимо, наразі "містяни" посідають 3 позицію у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 20 очок після 8 матчів. Полтавці розташувалися на 12 позиції з 9 очками.

Читайте також : Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів

Нагадаємо, напередодні 10 тур чемпіонату України відкрився матчем Колос – Шахтар, де "гірники" здобули мінімальну перемогу завдяки автоголу Іліра Краснічі.