Тренерський штаб Олександрії поповнив колишній тренер Колоса
Вадим Мілько
ФК Олександрія
Тренерський штаб Олександрії під керівництвом Кирила Нестеренка поповнився ще одним фахівцем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Допомагати у підготовці команди буде тренер Вадим Мілько.
Він є вихованцем миколаївського футболу. В якості гравця виступав за Динамо Київ, Харків, Зоря, Верес, Колос. Також виступав за збірні України U-17, U 19 та U-21.
По завершенню футбольної кар’єри у якості гравця, перейшов на тренерську роботу. Був тренером ковалівського Колоса.
