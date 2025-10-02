Тренерський штаб Олександрії поповнив колишній тренер Колоса

Тренерський штаб Олександрії під керівництвом Кирила Нестеренка поповнився ще одним фахівцем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Допомагати у підготовці команди буде тренер Вадим Мілько.

Він є вихованцем миколаївського футболу. В якості гравця виступав за Динамо Київ, Харків, Зоря, Верес, Колос. Також виступав за збірні України U-17, U 19 та U-21.

По завершенню футбольної кар’єри у якості гравця, перейшов на тренерську роботу. Був тренером ковалівського Колоса.

Раніше повідомлялося, що український тренер Володимир Шаран може повернутися в Олександрію.