Український тренер Володимир Шаран може повернутися в Олександрію.

Про це повідомляє SportArena.

54-річний український фахівець може очолити другу команду клубу – Олександрію-2.

Раніше він вже очолював основну команду Олександрії. "Містяни" під його керівництвом змогли повернутися до чемпіонату України та завоювали бронзові нагороди у сезоні-2018/19. Також команда виступала у Лізі Європи.

Нагадаємо, що останнім клубу Шарана був Минай, який тренер покинув у травні 2023 року. Також фахівець відомий по роботі з Карпатами, Закарпаттям та іншими клубами.

Олександрія-2 після 10 турів посідає п’яте місце у групі Б Другої ліги, набравши 16 очок.

Напередодні Олександрія оголосила про продовження контракту з воротарем Віктором Долгим.