Олександрія запланувала спаринг з Інгульцем: відома дата

Олександрія 29 червня проведе контрольний матч з Інгульцем.

Про це повідомила пресслужба віцечемпіона України.

Інформується, що 18 червня команда зібралась на клубній базі в Олександрії, де проведе першу частину зборів, яка триватиме до 29 червня включно.

19 та 20 червня команда проходитиме медичне обстеження.

"Протягом першої частини зборів команда проведе одну двосторонню гру, а також один спаринг, який призначено на 29 червня. Суперник – Інгулець.

Другу частину зборів, з 2 до 18 липня, команда проведе в Австрії, в місті Бад-Радкерсбург. Інформація щодо спарингів буде опублікована пізніше", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що хавбек Васко да Гама Лукас Едуардо потрапив до сфери інтересів Олександрії, яка шукає заміну Івану Калюжному.