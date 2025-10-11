Олександрія відмовилася від підписання легіонера, який у підсумку перейшов у ГІК

Олександрія раніше відмовилася від підписання нападника ГІКа Ардіта Тахірі.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, на момент літнього трансферного вікна косовар виступав у складі Лапі, і міг перейти до Олександрії, проте "містяни" відмовилися підписувати форварда. У результаті Тахірі перейшов до фінського ГІКа.

Минулого сезону нападник зіграв 43 матчі у всіх турнірах, у яких забив 18 голів і віддав 4 асисти. У новому розіграші 23-річний футболіст зіграв 6 ігор без результативних дій.

Нагадаємо, раніше УПЛ опублікувала символічну збірну 8-го туру, до якої не потрапив жоден представник Динамо чи Шахтаря.