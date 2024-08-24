Олександрія та Шахтар назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Олександрії та Шахтаря на матч 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Ковалець, Шостак, Беззера, Шулянський, Філіппов

Запасні: Макаренко, Костишин, Мишньов, Логінов, Ващенко, Скорко, Джеванні, Кампос, Смирний, Козак, Погорілий, Шевченко

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Бондаренко, Судаков, Кевін, Педріньйо, Сікан

Запасні: Твардовський, Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Егіналду, Педро, Тобіас, Грам, Глущенко, Невертон.

Матч відбудеться в Олександрії на стадіоні "Ніка". Початок — 13:00 за київським часом. Гру у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалі UPL.TV.

Нагадаємо, у попередньому турі "містяни" на виїзді зуміли обіграти луганську Зорю. Протягом тижня у команді Ротаня відбулися деякі зміни. Олександрію залишив Артур Авагімян, а на його позицію був підписаний Артур Козак.

Донецький Шахтар у 3 турі також здобув виїзну перемогу. "Гірники" мінімально обіграли дебютанта УПЛ Лівий Берег. Єдиний гол у матчі забив Данило Сікан. Він дуже яскраво святкував після взяття воріт, що після гри навіть вибачався перед гравцями суперника.