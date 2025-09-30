Олександрія продовжила контракт з голкіпером

Олександрія оголосила про продовження контракту з воротарем Віктором Долгим.

Про це йдеться на сайті клубу.

Деталі угоди з голкіпером не розголошуються.

Долгий дебютував у складі основної команди цього сезону у матчі проти Шахтаря. На його рахунку п'ять матчів, один з яких на нуль за п'яти пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Олександрія напередодні обіграла СК Полтаву. Перемога дозволила клубу набрати 7 балів, команда наразі перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник підпише контракт з одним із лідерів чемпіонату Кіпру.