Олександрія продовжила контракт з голкіпером

Олександр Булава — 30 вересня 2025, 19:07
Олександрія оголосила про продовження контракту з воротарем Віктором Долгим.

Про це йдеться на сайті клубу.

Деталі угоди з голкіпером не розголошуються.

Долгий дебютував у складі основної команди цього сезону у матчі проти Шахтаря. На його рахунку п'ять матчів, один з яких на нуль за п'яти пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Олександрія напередодні обіграла СК Полтаву. Перемога дозволила клубу набрати 7 балів, команда наразі перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник підпише контракт з одним із лідерів чемпіонату Кіпру.

