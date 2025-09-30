Український півзахисник підпише контракт з одним із лідерів чемпіонату Кіпру – журналіст

Український півзахисник Віктор Коваленко близький до переходу до однієї з команд Кіпру.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, це буде один з лідерів місцевого чемпіонату.

Зазначимо, у чемпіонаті Кіпру після п'яти турів, одразу чотири команди ділять перше місце, набравши 12 очок: Пафос, Омонія, Аріс та АПОЕЛ.

Останнім клубом Коваленка був Емполі. У сезоні-2024/25 він встиг провести 8 матчів, записавши у свій актив 1 гол.

Зазначимо, що для українця це був другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два 2 та 1 результативну передачу в 17 матчах.

За підсумками чемпіонату Емполі зайняв 18-ту сходинку в турнірній таблиці Сері А та вилетів у Серію В.