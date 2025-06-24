Олександрія підпише португальського вінгера –джерело
Олександрія підпише португальського вінгера Жоту Перейру.
Про це повідомляє Cabine Desportiva.
Перехід відбудеться на правах вільного агента. Останнім клубом гравця був Санжоаненсе з третьої португальської ліги.
Минулого сезону він відзначився 7 голами та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.
Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія).
Напередодні Олександрія оголосила про відхід Олександра Філіппова, який продовжить кар'єру у Поліссі.