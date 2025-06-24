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Олександрія підпише португальського вінгера –джерело

Олександр Булава — 24 червня 2025, 20:24
Олександрія підпише португальського вінгера –джерело

Олександрія підпише португальського вінгера Жоту Перейру.

Про це повідомляє Cabine Desportiva.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Останнім клубом гравця був Санжоаненсе з третьої португальської ліги.

Минулого сезону він відзначився 7 голами та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія).

Напередодні Олександрія оголосила про відхід Олександра Філіппова, який продовжить кар'єру у Поліссі.

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