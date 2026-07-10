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Олександрія продала свого легіонера у чеський клуб

Олексій Мурзак — 10 липня 2026, 21:49
Олександрія продала свого легіонера у чеський клуб
Жоселен Беіратче
ФК Олександрія

Олександрія оголосила про продаж захисника Жоселена Беіратче в чеський Словацко.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди та сума трансферу не розголошуються. 

Жоселен дебютував за "містян" 24 липня 2025 року в Лізі конференцій у домашньому матчі проти Партизана (0:2), а в  УПЛ – 10 серпня 2025-го у поєдинку проти київської Оболоні (1:0).

Загалом у Прем'єр-лізі івуарієць провів 17 матчів. Також в активі захисника одна гра у Кубку України, два матчі в Лізі конференцій та два поєдинки на стадії плейоф.

Напередодні Олександрія підписала контракти з трьома гравцями львівського Руха.

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