Олександрія підписала одразу двох гравців Дніпра-1

Олександрія підписала двох ексгравців Дніпра-1, півзахисників Данила Хана та Іллю Баденка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

18-річний Хан грав за молодіжну команду дніпрян, також був у складі збірних України U-17 та U-18. У минулому сезоні в юнацькому чемпіонаті він зіграв 27 матчів у яких забив 2 голи. Контракт із гравцем розрахований до 31 травня 2027 року.

19-річний Баденко виступав за національну команду України U-19. Угода з ним розрахована до 31 травня 2026 року. В минулому сезоні за 22 матчі він відзначився чотирма голами. Зазначимо, що обидва футболісти гратимуть за другу команду клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександрія підписала півзахисника Зорі Дмитра Мишньова. Також "жовто-чорні" підсилились ексзахисником Динамо Артемом Шабановим.