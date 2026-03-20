Олександрія підписала алжирського захисника, який свого часу виступав за Дніпро-1

Олександрія оголосила про підписання алжирського захисника Яніса Амаша.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про деталі угоди не повідомляється, однак за інформацією порталу Transfermarkt, сторони уклади угоду до 30 червня 2026 року. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам клуб, однак фінансові умови не розкриваються.

Останнім клубом Амаша був Оран з чемпіонату Алжиру. З лютого 2025 року він перебував у статусі вільного агента.

З 2022 по 2023 рік алжирський захисник виступав за Дніпро-1, всього провів 19 матчів, у яких забив 3 гола та віддав 5 асистів. Також свого часу грав за Ароку, Боавішту, Ніццу і Ред Стар.

Напередодні Олександрія розгромно програла Динамо у 21 турі УПЛ. Наразі команда Кирила Нестеренка йде передостанньою у турнірній таблиці першості, маючи і активі всього 11 очок.