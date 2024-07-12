Олександрія впевнено переграла Кудрівку-Ниву в товариському матчі

Олександрія здобула перемогу над бузовською Кудрівкою-Нивою в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Першою відзначилась команда з Київщини на 8 хвилині гри. Однак, підопічні Руслана Ротаня змогли підтвердити статус фаворитів та забили три м'ячі у ворота суперників.

Товариський матч

12 липня

Олександрія — Кудрівка-Нива (Бузова) 3:1 (1:1)

Зазначимо, що це був перший контрольний поєдинок Олександрії в межах підготовки до сезону-2024/25. Наступний матч команда має провести проти Дніпра-1. Гра відбудеться 16 липня.

Напередодні Олександрія оголосила про підписання півзахисника Зорі Дмитра Мишньова.