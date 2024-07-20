Олександрія мінімально перемогла Інгулець у товариському матчі

Олександрія здобула мінімальну перемогу над Інгульцем з Петрового у товариському матчі в межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Контрольний матч

20 липня

Олександрія — Інгулець 2:1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександрія підписала півзахисника Зорі Дмитра Мишньова. Також "жовто-чорні" підсилились ексзахисником Динамо Артемом Шабановим.

Своєю чергою Інгулець оголосив про підписання молодого голкіпера луганської Зорі. У сезоні-2024/25 клуб зіграє в УПЛ. Після завершення минулого розіграшу Першої Ліги України в петровському клубі була заплутана ситуація навколо посади головного тренера, але в підсумку команду очолив екснаставник Миная Василь Кобін.