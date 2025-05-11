Олександрія спробує наблизитись до Динамо, Кривбас прийматиме Колос у 28 турі УПЛ

Сьогодні, 11 травня, відбудеться два матчі в межах 28 туру чемпіонату України з футболу.

Кривбас продовжує боротьбу за місце у єврокубках і на своєму полі прийматиме Колос. Ковалівському колективу також потрібна перемога, щоб гарантувати собі місце в УПЛ на наступний сезон.

В іншому матчі ігрового дня Олександрія спробує скористатись втратою очок київським Динамо та впритул наблизитись до лідера чемпіонату – на заваді можуть стати львівські Карпати.

Розклад матчів 28 туру УПЛ на 11 травня:

13:00 Кривбас – Колос

18:00 Карпати – Олександрія

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Обидва поєдинки можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні Епіцентр достроково став чемпіоном Першої ліги України.