Грав у Молдові: Олександрія підписала івуарійського центрбека

Футбольний клуб Олександрія підписав івуарійського центрального захисника Жоселена Беіратче.

Про це повідомляє пресслужба срібних призерів УПЛ.

Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Додатково ще є опція продовження угоди на рік.

Жоселен Беіратче народився 8 травня 2000 року в Кумасі (Абіджане, Кот-д'Івуар). Виступав за клуби: Джорджоне 1911 (Італія), Тирана (Албанія), Динамо Сіті (Албанія).

Останнім клубом гравця був молдавський Шериф. Загалом, протягом кар’єри Беіратче відіграв 144 офіційних матчів, відзначившись 4 голами.

Раніше Олександрія з голом новачка розгромно програла чемпіону Хорватії на зборах в Австрії.