Олександрія з хеттриком Кампоса обіграла Карпати: огляд матчу УПЛ

Олександрія обіграла Карпати у 13 турі чемпіонату України. Хеттриком відзначився Мігель Кампос.

Огляд матчу

Завдяки цій перемозі команда Руслана Ротаня зберегла за собою першу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Олександрія також побила власний рекорд за серією матчів без поразок, яка триває в УПЛ 17 ігор: 12 перемог та 5 нічиїх.

Карпати з 18 балами посідають сьоме місце

Чемпіонат України – УПЛ

13 тур, 9 листопада

Олександрія – Карпати 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Кампос, 2:0 – 54 Кампос (пен), 3:0 – 87 Кампос (пен)

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартинюк – Калюжний (Шостак 89) – Безерра, Козак (Костишин 89), Мишньов (Смирний, 65), Бєляєв (Ковалець 65) – Філіппов (Кулаков 76)

Карпати: Кемкін – Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мірошніченко – Альварес – Чачуа (Бруніньйо 57), Очеретько (Клименко, 76) – Костенко (Шах, 68), Невес (Устименко 76), Підлепенець (Стеніо 57)

Попередження: 44 – Альварес

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Оболонь мінімально обіграла ЛНЗ.