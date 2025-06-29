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Перший матч Олександрії після відходу Ротаня, Колос зіграє з Вікторією: розклад спарингів за участю клубів УПЛ

Микола Дендак — 29 червня 2025, 09:18
Перший матч Олександрії після відходу Ротаня, Колос зіграє з Вікторією: розклад спарингів за участю клубів УПЛ
Наставник Олександрії Кирило Нестеренко
ФК Олександрія

Сьогодні, 29 червня, відбудуться два товариських матчі за участі команд Української Прем'єр-ліги.

Першими на поле об 11:30 за київським часом вийде срібний призер сезону-2024/25 Олександрія. Команда зіграє вперше після відходу Руслана Ротаня. Суперником буде Інгулець.

Також о 15:00 за Києвом ковалівський Колос зустрінеться з представником Першої ліги України сумською Вікторією. Для Колоса це також буде перший спаринг на літніх навчально-тренувальних зборах.

Розклад товариських матчів клубів УПЛ на 29 червня

  • 11:30. Олександрія – Інгулець
  • 14:00. Колос – Вікторія

Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні Олександрія дізналася свого суперника у другому етапі кваліфікації Ліги конференцій. Команда зіграє проти лузера у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія).

Напередодні Олександрія оголосила про відхід Олександра Філіппова, який продовжить кар'єру у Поліссі.

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Вікторія

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