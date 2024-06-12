"Я був злий. Навіщо це робити?": Зінченко прокоментував травму Миколенка

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями від травми свого партнера Віталія Миколенка.

27-річний гравець дав коментар ютуб-каналу ВЗБІРНА.

"Якщо чесно, в тому епізоді з Віталіком, коли я сидів, я був дійсно злий. Біля мене також Саня Зубков сидів, і ми з ним також спілкувалися про те що, ну навіщо ти стрибаєш у такій ситуації — я маю на увазі захисника Молдови.

Товариська гра, ти знаєш, що ми готуємося до Євро, у вас на наступний день вже відпустка. Навіщо це робити? Ти щось доводиш кому? У таких ситуаціях, я вважаю, можна було б цього уникнути", — сказав Зінченко.