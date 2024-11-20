Зінченко пояснив, чому вирішив відсвяткувати гол нагадуванням про війну в Україні

Хавбек української збірної Олександр Зінченко розповів, що святкування його гол з футболкою про нагадування про 1000-й день війни – це командне рішення.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Це була ініціатива всієї команди, бо ми розуміємо, який день сьогодні. 1000 днів наші герої боронять нашу державу, 1000 днів незламної України. Відчуття такі — не можу описати те, що всередині мене.

Я не уявляю навіть, коли знаходжуся в Англії, як важко нашим людям впродовж всього часу. Сподіваюся, що мирне небо настане досить скоро. Пишаюся тим, що я українець.

Хочу передати всім українцям, щоб вони не здавалися і були разом, як і впродовж цього часу. Хочеться присвятити перемогу всім українцям, які знаходяться в Україні і не тільки", – сказав Зінченко.