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Зінченко: Задоволений, що забив Баєру, але найважливіше — перемагати у кожному матчі

Руслан Травкін — 8 серпня, 07:31
Зінченко: Задоволений, що забив Баєру, але найважливіше — перемагати у кожному матчі

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко прокоментував переможний матч з німецьким Баєром (4:1). Один з голів "канонірів" на рахунку Олександра.

Слова гравця збірної України цитує Arsenal Buzz.

«Я задоволений що забив, але, очевидно, перемагати в кожному матчі — це найважливіше.

Я просто намагаюся виконувати свою роботу якнайкраще. Це був справді важкий сезон для мене, тому я постараюся зробити все можливе, щоб повернути впевненість та любов уболівальників.

Це був приголомшливий результат. Є ще багато речей, які потрібно покращити, як індивідуально, так і колективно, але ми показали дивовижний виступ», — сказав Зінченко.

Нагадаємо, напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.

Олександр Зінченко Арсенал Лондон Баєр Леверкузен

Олександр Зінченко

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