Зінченко: Задоволений, що забив Баєру, але найважливіше — перемагати у кожному матчі
Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко прокоментував переможний матч з німецьким Баєром (4:1). Один з голів "канонірів" на рахунку Олександра.
Слова гравця збірної України цитує Arsenal Buzz.
«Я задоволений що забив, але, очевидно, перемагати в кожному матчі — це найважливіше.
Я просто намагаюся виконувати свою роботу якнайкраще. Це був справді важкий сезон для мене, тому я постараюся зробити все можливе, щоб повернути впевненість та любов уболівальників.
Це був приголомшливий результат. Є ще багато речей, які потрібно покращити, як індивідуально, так і колективно, але ми показали дивовижний виступ», — сказав Зінченко.
Нагадаємо, напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.